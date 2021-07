Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Juni 2021 veröffentlicht, so die Experten von State Street.



Der Global Investor Confidence Index sei auf 96,3 zurückgefallen, das seien 2,1 Punkte weniger als der bereinigte Wert von 98,4 für den Monat Mai. Der Rückgang des Anlegervertrauens habe alle Regionen betroffen, wobei der ICI für Asien am stärksten gelitten habe und um 9,0 Punkte auf 91,7 zurückgefallen sei. Der ICI für Nordamerika sei um 3,4 Punkte auf 95,3 gesunken, und der ICI für Europa sei 2,0 Punkte nach unten auf 91,0 gerutscht.



"Die Risikobereitschaft hat sich im Juni leicht abgeschwächt, was sich im Global ICI widerspiegelt, der gegenüber dem bereinigten Wert für Mai um ein paar Punkte nachgab", kommentiere Rajeev Bhargava, Head of Investor Behavior Research, State Street Associates. "Diese Entwicklung beruht zum Teil auf der gedämpften Stimmung der US-Investoren, vermutlich als Reaktion auf die erhöhten Erwartungen an eine normalisierte Geldpolitik angesichts der neuesten Fed-Prognose in diesem Monat. Darüber hinaus dürften die zunehmenden Ängste vor einer geldpolitischen Straffung in China in Verbindung mit der größeren Unsicherheit über die Auswirkungen der Delta-Variante das Vertrauen der Anleger in Asien stark beeinträchtigt haben, so dass der ICI für Asien seine Gewinne aus dem Vormonat vollständig wieder einbüßte." (Ausgabe vom 01.07.2021) (02.07.2021/ac/a/m)



