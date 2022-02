Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der russische Einmarsch in die Ukraine vergangenen Donnerstag ging mit einem starken Abverkauf bei Risikoanlagen (vor allem russischen Aktien) und einer hohen Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold aber auch anderen Rohstoffen einher, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickAm 1. März gebe US-Präsident Joe Biden die jährliche Regierungserklärung zur Lage der Nation ab. Der Russland-Ukraine-Krieg dürfte dabei eine Rolle spielen. FED-Präsident Powell spreche am 2./3. März zu dem US-Repräsentantenhaus und dem US-Senat und am 10.03. tage die EZB. Beide Termine dürften mehr Klarheit über die zukünftige Geldpolitik geben, vor allem vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa. Am 5. März finde in China der Nationale Volkskongress statt. Die Industrie-Einkaufsmanagerindices (PMI, Februar) für die USA, die Eurozone und China sowie die deutschen Einzelhandelsumsätze (Januar) und die vorläufigen Inflationsdaten (Februar) würden am Dienstag veröffentlicht. Am Mittwoch würden die vorläufigen Inflationsdaten (Februar) für die Eurozone folgen. Die Service-PMIs (Februar) für die USA, die Eurozone und China sowie die US-Auftragseingänge (Januar) und die EUR-Arbeitsmarkdaten (Januar) würden am Donnerstag bekannt gegeben. Am Freitag stünden die US-Arbeitsmarktdaten (Februar) und die FR-Industrieproduktion (Januar) an. (28.02.2022/ac/a/m)