Der Ölpreis habe gestern massiv von sinkenden US-Rohölvorräten sowie steigender Kraftstoffnachfrage profitiert und sei damit um rund fünf Prozent nach oben auf sein höchstes Niveau seit etwa Mitte März gesprungen. Die stärkeren Aussichten für die US-Nachfrage, zusammen mit Verbesserungen in China, hätten die Internationale Energieagentur (IEA) veranlasst, ihre Prognose für den Ölverbrauch in diesem Jahr zu erhöhen. Mit dem IEA-Bericht hätten die drei großen Ölagenturen der Welt nun alle ihre Nachfrageschätzungen für 2021 erhöht.



Überdies bleibe zu vermerken, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder merklich zulege, der Goldpreis per heute Früh fester auf über USD 1.740 notiere und der Bitcoin seinen Höhenflug beibehalte.



In Asien würden sich die Aktienindices heute Morgen recht uneinheitlich zeigen. Chinas Aktienindices würden sich mehr als ein Prozent im Minus bewegen, während die Börsenbarometer in Seoul und Tokio ein wenig zulegen könnten.



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen etwas schwächeren Handelsstart für die Aktienindices erwarten lassen. Heute stünden wieder jede Menge Quartalsberichtszahlen auf der Agenda. Überdies würden in einigen Staaten der Eurozone Verbraucherpreisdaten veröffentlicht und am Nachmittag werde auch eine ganze Reihe an Konjunkturindikatoren in den USA bekannt gemacht. (15.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zunächst waren es wohl insbesondere die großteils famosen Quartalsergebnisse der ersten US-Finanzinstitute, die gestern im Wesentlichen die Unternehmens-Berichtssaison zum ersten Quartal einläuteten und somit die Aktienindices in Europa stark schließen und in den USA ebenso kräftig in den Handelstag starten haben lassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die bereits im Vorfeld durchaus hoch gegriffenen Erwartungen der Analysten seien dabei zu einem Gutteil noch einmal übertroffen worden.