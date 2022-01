Bei den Wachstumswerten aus der Technologiebranche, und hier v.a. bei Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), mache sich die wieder in den Fokus gerückte Zinsangst negativ bemerkbar. Die Aktie des US-Elektroautobauers verliere gegen 16 Uhr rund 4% und tendiere wieder in Richtung 1.000-USD-Marke. Ein Bruch dieser Unterstützung wäre ein starkes Verkaufssignal.



Positive Nachrichten habe es indes aus Großbritannien gegeben. Teslas Model 3 sei 2021 das meistverkaufte Elektroauto gewesen. An einem Tag wie heute, an dem die Rendite der 10-jährigen US-Bonds auf über 1,72% steige, würden aber solche Nachrichten verpuffen.



Im aktuellen Umfeld seien die Tech-Aktien kurzfristig stark korrekturgefährdet. Besser sollten sich zyklische Werte und Finanztitel halten. Angesichts der weiterhin negativen Realrenditen erscheine jedoch eine starke Korrektur am Aktienmarkt unwahrscheinlich.



Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF, Deutsche Lufthansa. (06.01.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Zinsschock am Vorabend verliere der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstagnachmittag mehr als 200 Punkte, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die FED dürfte wohl früher als später die Zinsschraube anziehen und mit einer Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Tech-Aktien stünden besonders unter Druck, die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hingegen sei eine der wenigen Gewinner.Während der DAX sehr zügig in Richtung 16.000-Punkte-Marke falle, könne sich BASF gegen 16 Uhr leicht im Plus halten. Die Aktie profitiere von der Branchenrotation hin zu Value-Aktien. Der Ludwigshafener Chemiegigant sei mit einem relativ niedrigen KGV und einer hohen Dividendenrendite ein Paradebeispiel. Hinzu komme das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3 Mrd. Euro.