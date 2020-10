Bonn (www.aktiencheck.de) - Neue Konjunkturdaten aus Japan sorgten gestern für eine positive Überraschung, so die Analysten von Postbank Research.



Mit einem Plus von 4,6 Prozent seien die Einzelhandelsumsätze im Vormonatsvergleich viel stärker als erwartet gestiegen. Sie lägen damit in etwa wieder auf dem Niveau von September 2019, einen Monat vor Inkrafttreten der Mehrwertsteuererhöhung. Auch zum Vorkrisenniveau sei der Weg nun nicht mehr weit. Die positive Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im August dürfte vor allem dem deutlichen Abflauen der zweiten Infektionswelle in Japan im Monatsverlauf zu verdanken sein. Auch der Zuwachs bei der Industrieproduktion von 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat sei im August besser ausgefallen als von vielen prognostiziert. Immerhin liege der Output damit aber trotzdem noch 13,3 Prozent unter Vorjahresniveau.



Aktuelle Stimmungsindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex würden darauf hindeuten, dass sich die Erholung der japanischen Industrie in hohem Tempo fortsetzen dürfte. Die Unternehmen selbst würden im September einen Anstieg der Produktion um 5,7 Prozent und im Oktober von 2,9 Prozent erwarten. Sollte dieser Zuwachs auch tatsächlich realisiert werden, wäre der Output im dritten Quartal um etwa zehn Prozent angestiegen. Der Japanische Yen habe nach moderaten Verlusten am Vortag gegenüber dem Euro gestern wieder etwas an Boden gutmachen können. (01.10.2020/ac/a/m)





