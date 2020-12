Xetra-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (13.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Der US-Konzern trotze der Coronakrise und den Lockdowns. Erst Donnerstag habe Starbucks die Erwartungen für nächstes Jahr angehoben. Die Aktie habe sich daraufhin immer weiter nach oben gekämpft und dabei sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Aber auch nach dem Höhenflug seinen noch immer weitere Kursgewinne möglich.Die Starbucks-Aktie bewege sich seit der Corona-Delle im März innerhalb eines stabilen Aufwärtskanals. Nachdem sie Anfang November erneut die untere Begrenzungslinie bei rund 86 USD, an der auch zeitgleich die 50-Tage-Linie verlaufen sei, getestet habe, sei es zu einer kräftigen Gegenbewegung gekommen.Während der dynamischen Aufwärtsbewegung habe der Kurs das alte Allzeithoch bei 99,72 USD geknackt, die 100-USD-Marke und am Donnerstag sogar die obere Begrenzungslinie des Trendkanals bei 104 USD. Nachdem der Ausbruch aus dem Kanal am Freitag erfolgreich getestet worden sei, sei jetzt mit einem anhaltenden Höhenflug zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht liege das rechnerische Kursziel bei 115 USD, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2020)Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:85,00 EUR -2,06% (11.12.2020, 22:26)