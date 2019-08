Xetra-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

87,93 EUR +0,53% (29.08.2019, 12:43)



Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

97,07 USD +1,02% (28.08.2019, 22:15)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (29.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Ohne größere Rücksetzer habe Starbucks seinen Aufwärtstrend in diesem Jahr bestritten. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal habe das Unternehmens sogar noch eine Schippe drauflegen können. Der Umsatz von Starbucks habe in den drei Monaten bis Ende Juni bei 6,8 Milliarden Dollar gelegen - über 8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie sei im Vergleichszeitraum um 26 Prozent auf 0,78 Dollar gestiegen. Damit habe die Notierung deutlich über die 90-Dollar-Hürde katapultiert. Seitdem habe der Wert allerdings eine Konsolidierung eingelegt.Diese Konsolidierung sei aber noch lange kein Grund zur Sorge. Nach Up-Gap im Anschluss an die Zahlen sei dies ein gesunder Prozess und schütze vor einer Überhitzung und einem damit verbundenen starken Einbruch. Nach der Konsolidierung sollte die 100-Dollar-Marke wieder in Angriff genommen werden können. Gelinge der nachhaltige Ausbruch, sei der Weg nach oben frei.Mit den starken Zahlen im Rücken sei Starbucks für einen weiteren Anstieg hervorragend aufgestellt. Dabei sei auch das zukünftige Wachstum ein wichtiger Faktor. Die Kaffeehauskette habe immer mehr auf Technologie gesetzt. Mit seiner App bei der Kunden nicht nur bestellen, sondern auch Prämien in Anspruch nehmen oder bezahlen könnten, mache der Konzern einen großen Schritt in die Zukunft. Durch die hierbei verwendete KI könne Starbucks seinen Kunden personalisierte Angebote machen, die optimal auf den einzelnen abgestimmt seien und noch stärker zum Kauf animieren würden. Die Zahl der Kunden, die diese App bereits nutzen würden, sei in den letzten beiden Quartalen bereits um über 12 Prozent gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:88,16 EUR +0,59% (29.08.2019, 12:53)