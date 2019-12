Xetra-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

79,39 EUR +0,33% (18.12.2019, 13:22)



Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

88,13 USD -0,73% (17.12.2019, 22:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (18.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann plane einen großen Börsengang. Nach Informationen der "Financial Times" solle das Kaffee-Geschäft im kommenden Jahr an die Börse gebracht werden. Mit bis zu 3 Mrd. Euro könnte es einer der größten IPOs 2020 werden. Ein Sprecher der Reimann-Holding JAB habe mittlerweile bestätigt, das Kaffeegeschäft im neuen Jahr an die Börse zu bringen. Neben Jacobs Kaffee und der niederländischen Traditionsmarke Douwe Egberts werde auch die US-Kaffeehaus-Kette Peet's Coffee, die ebenfalls zum Imperium der Milliardärs-Familie gehöre, in den IPO eingebunden.Laut dem FT-Bericht wolle JAB mit dem Börsengang v.a. den Co-Investoren eine Möglichkeit zum Ausstieg geben, die die Beteiligungsfirma der Reimanns für ihre milliardenschweren Investitionspläne an Bord genommen habe. Seit 2012 hätten Staatsfonds, Stiftungen und andere reiche Familien dem Bericht zufolge rund 12 Mrd. Euro in die JAB-Fonds gesteckt.Der US-Konsumgüterkonzern Mondelez, der Jacobs 2015 an JAB verkauft habe, könnte nun aussteigen. Er halte 26% an JDE. JAB wolle auch nach dem Börsengang der beherrschende Aktionär bleiben, habe der Sprecher gesagt. Außen vor bleibe dabei die Beteiligung der Reimanns von 67% am US-Kaffeekonzern Keurig Dr Pepper, der bereits an der New Yoker Börse gelistet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:79,29 EUR +0,34% (18.12.2019, 13:59)