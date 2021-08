Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

6,50 EUR -2,26% (13.08.2021, 16:45)



NYSE-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,79 USD +1,04% (13.08.2021, 15:37)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Der Lithiumsektor sei und bleibe aktuell der heißeste Sektor überhaupt. Die Aktien würden durch die Decke gehen. Der Grund: Lithium sei knapp. Und die Anzahl an Lithiumaktien, die es gebe, sei überschaubar. Oder anders ausgedrückt: Das Geld, das in den Sektor ströme, verteile sich auf nur wenige Aktien. Und das führe zu immensen Kurssprüngen bei den Papieren.Ein Blick auf den Branchenprimus Albemarle verdeutliche das. Die Aktie sei seit Ende Juni, also in rund sechs Wochen, um 50 Prozent nach oben geklettert. Und mit einem Börsenwert von rund 23 Milliarden Dollar sei Albemarle bei weitem kein Leichtgewicht. Jeder noch so kleine Rücksetzer sei in dieser Zeit umgehend zum Kauf genutzt worden.In der zweiten Reihe seien die Kurssprünge noch extremer gewesen. Gestern hätten die Experten an dieser Stelle bereits einen Blick auf Standard Lithium geworfen. Die Aktie habe mittlerweile einen Börsenwert von 880 Millionen Euro erreicht. Für ein Entwicklungsunternehmen, das gerade erst dabei sei, eine Mine zu bauen, sei das ein stolzer Börsenwert. Doch auch hier das gleiche Bild. Auch wenn die Aktie von 3 auf zwischenzeitlich über 7 Euro geklettert sei - und das ebenfalls in gerade einmal sechs Wochen - scheine der Trend kein Ende zu kennen. Jeder Rücksetzer sei eine Kaufgelegenheit gewesen.