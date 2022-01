Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



8,97 CAD +8,07% (26.01.2022, 22:00)



CA8536061010



A2DJQP



S5L



SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (27.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.2022 sei bislang kein gutes Jahr für Anleger in Lithium-Aktien gewesen. Die Papiere hätten deutlich unter Druck gestanden. So habe beispielsweise Standard Lithium vom Top Anfang November über 50 Prozent an Wert verloren. Anderen Lithiumaktien sei es nicht viel besser ergangen. Albemarle beispielsweise habe knapp ein Drittel an Wert verloren. Hier habe sich die Wahl in Chile negativ bemerkbar gemacht. Zudem solle einen Covid-Ausbruch auf einer Anlage von Albemarle in West-Australien gegeben haben.Doch in den vergangenen Tagen hätten Lithiumanleger wieder ein wenig Hoffnung geschöpft. In einem nach wie vor herausfordernden Umfeld für Aktien hätten die Papiere wieder leicht zulegen können. Interessant sei sicherlich, dass die kleineren Unternehmen sogar größere Sprünge als die großen Produzenten vollzogen hätten. Das dürfte sicherlich auch damit zusammenhängen, dass bei ihnen die Abschläge im Vorfeld meist deutlicher ausgefallen seien.Die Standard Lithium-Aktie habe nach einem Abverkauf von 12,50 CAD (Kanadischer Dollar) auf 7,50 CAD seit Jahresbeginn eine erste deutliche Gegenbewegung gezeigt. Aus charttechnischer Sicht sei damit aber noch nichts gewonnen. Die Aktie sei nach diesem Kursrutsch deutlich überverkauft gewesen, damit sei die Bewegung der vergangenen Tage zunächst einmal eine überfällige technische Gegenbewegung. Worauf komme es jetzt an?Bis es soweit ist, sollten Anleger noch etwas Vorsicht walten lassen, auch wenn die aktuellen Kurse angesichts der fundamentalen Rahmenbedingungen mittelfristig gute Einstiegskurse sein sollten, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Standard Lithium-Aktie. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link