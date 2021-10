Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (12.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Es sei der Kracher am Wochenende gewesen: Der chinesische Minengigant Zijin Mining übernehme das in Argentinien tätige Lithium-Unternehmen Neo Lithium. Knapp eine Milliarde CAD (Kanadischer Dollar) würden die Chinesen für Neo Lithium bezahlen - oder 6,50 CAD je Aktie. Nach Millennial Lithium sei dies die zweite Übernahme binnen weniger Wochen in dem Sektor. Bei Millennial habe CATL das höchste Gebot abgegeben.Die Frage sei natürlich: Wer sei der nächste Übernahmekandidat? Genannt werde in diesem Zusammenhang immer wieder Standard Lithium. Im Gegensatz zu den beiden übernommenen Unternehmen Neo und Millennial Lithium sei Standard Lithium nicht in Argentinien, sondern vielmehr in den USA aktiv. Das sei auf den ersten Blick ein Standort-Vorteil. Die USA seien politisch und wirtschaftlich deutlich stabiler als Argentinien. Doch in diesem Fall könnte der Standortvorteil zum Nachteil werden.Eine Übernahme seitens chinesischer Konzerne scheine höchst unwahrscheinlich. Aufgrund der Spannungen zwischen den USA und China dürften die USA kein großes Interesse daran haben, dass ausgerechnet chinesische Konzerne Zugriffe auf Bodenschätze in den USA bekommen würden. Für Standard Lithium würden dementsprechend andere potenzielle Übernehmer in Frage kommen. Genannt werde hier immer wieder Partner LANXESS. Aber ob der deutsche Konzern wirklich als Minenbetreiber in Erscheinung treten wolle, sei nicht klar. Möglich sei aber sicherlich auch, dass Albemarle ein Auge auf Standard Lithium geworfen habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: