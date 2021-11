Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

9,00 EUR -3,33% (05.11.2021, 16:35)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

12,98 CAD -3,28% (05.11.2021, 16:22)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (05.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Lithiumaktien würden heiß bleiben. Nachdem es bei Millennial Lithium erneut zu einem Bieterwettstreit gekommen sei, dürften auch andere Projekte ins Visier von Lithiumproduzenten, Batterieherstellern oder auch großen Rohstoffproduzenten geraten. Interessant sei eine Aussage, die der größte Lithiumproduzenten weltweit, der Spezialchemiekonzern Albemarle, getätigt habe.Albemarle wolle weiter expandieren, da die Produktion mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nicht mithalten könne. Das US-Unternehmen plane, Anfang 2022 mit dem Verkauf aus einer neuen Anlage in Chile und Mitte des Jahres aus einer Erweiterung in Westaustralien zu beginnen, da es eine weitere stillgelegte Mine wieder in Betrieb nehme. Gleichzeitig prüfe das Unternehmen ein Angebot für neue Verträge in Chile und halte Ausschau nach möglichen Übernahmen in Australien, Nordamerika und Europa, wie leitende Angestellte am Donnerstag in einem Interview gesagt hätten. "Albemarle macht so schnell, wie wir können", habe der Vorstandsvorsitzende Kent Masters gesagt. "Unter den heutigen Bedingungen macht es mehr Spaß, einen Vertrag zu verlängern als noch vor anderthalb Jahren."Albemarle schließe nicht aus, sich der Welle von Übernahmen anzuschließen, die durch die Branche schwappe, obwohl der Schwerpunkt derzeit eher auf der Umwandlung von Vermögenswerten als auf dem Abbau von Ressourcen liege. Dennoch werde das Unternehmen einen Blick auf Hartgesteinsprojekte in Westaustralien werfen und einige Ressourcen, die in Nordamerika und Europa erschlossen würden, "genau verfolgen", so Norris.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: