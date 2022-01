TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (19.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten gebe es beim kanadischen Unternehmen derzeit keine. Und dennoch befinde sich die Standard Lithium-Aktie seit Jahresanfang in einem Abwärtstrend. Das schlechte Umfeld für die Technologie-Aktien spiele hier aber eine wichtige Rolle. Bei den Lithium-Werten sei die Luft erstmal raus. Anleger sollten brei Standard Lithium die Bodenbildung abwarten. Die Story sei jedenfalls weiterhin intakt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2022)