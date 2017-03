Wien (www.aktiencheck.de) - Der britische Versicherungskonzern Standard Life (ISIN: GB00BVFD7Q58, WKN: A14MSY, Ticker-Symbol: T3V1) kauft den britischen Vermögensverwalter Aberdeen Asset Management (ISIN: GB0000031285, WKN: 899502, Ticker-Symbol: 324) für GBP 3,8 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Laut einer Zeitungsmeldung verhandle der Finanzinvestor Advent mit Permira über ein gemeinsames Angebot für den Arzneimittelkonzern STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF), wobei dann beide Seiten ein jeweils gleich großes Anteilspaket an dem Arzneikonzern erwerben würden.Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) habe heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 präsentiert. Der organische Umsatz sei um 6,0% auf CHF 3,9 Mrd. gestiegen und damit erneut schneller als der Gesamtschokolademarkt gewachsen. Das EBIT in Höhe von CHF 562,5 Mio. habe hingegen die Analystenerwartungen von CHF 566,4 Mio. leicht verfehlt. Der Konzern bestätige die mittel- bis langfristige Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von 6% bis 8% kombiniert mit einer Steigerung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten. (07.03.2017/ac/a/m)