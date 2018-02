Allerdings sei Scottish Widows der größte Einzelkunde von Standard Life Aberdeen. Mit der Kündigung würden immerhin 17 Prozent des verwalteten Vermögens abströmen. Anleger hätten sich von dem Fiasko entsprechend schockiert gezeigt. Die Aktie von Standard Life Aberdeen sei am Donnerstag um neun Prozent abgesackt und habe sich am Freitag im Londoner Handel nur leicht erholt.



Börsenplätze Standard Life Aberdeen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Standard Life Aberdeen-Aktie:

4,217 EUR +2,40% (19.02.2018, 09:28)



London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Life Aberdeen-Aktie:

370,20 EUR +1,65% (19.02.2018, 12:29)



ISIN Standard Life Aberdeen-Aktie:

GB00BVFD7Q58



WKN Standard Life Aberdeen-Aktie:

A14MSY



Ticker-Symbol Standard Life Aberdeen-Aktie:

T3V1



Kurzprofil Standard Life Aberdeen:



Standard Life Aberdeen plc (ISIN: GB00BVFD7Q58, WKN: A14MSY, Ticker-Symbol: T3V1) entstand im August 2017 aus dem Zusammenschluss von Standard Life plc und Aberdeen Asset Management PLC. Die Unternehmensgruppe ist im Bereich Asset-Management und im Versicherungsgeschäft international tätig. Der Konzern mit Hauptsitz in Edinburgh bietet ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten, Finanzdienstleistungen und Vorsorgeversicherungen an. (19.02.2018/ac/a/a)





Wien (www.aktiencheck.de) - Standard Life Aberdeen verliert größten Kunden - AktiennewsDurch die Fusion mit der Versicherung Standard Life verliert das Fondshaus Aberdeen einen Milliarden-Auftrag, so die Experten von "FONDS professionell".Hintergrund sei, dass die Versicherungstochter der britischen Großbank Lloyds, Scottish Widows, ihr Geld nicht von einem Konkurrenten verwalten lassen wolle.Der Finanzdienstleister Standard Life Aberdeen (ISIN: GB00BVFD7Q58, WKN: A14MSY, Ticker-Symbol: T3V1) verliere seinen wohl wichtigsten Auftrag. Die britische Bank Llodys suche sich einen anderen Asset Manager für ihr Versicherungsgeschäft. Standard Life Aberdeen verwalte für die Lloyds-Sparte Scottish Widows ein Vermögen in Höhe von 109 Milliarden britischen Pfund (122 Milliarden Euro). Der Asset Manager Aberdeen und die Versicherung Standard Life hätten vergangenen Sommer ihre Fusion vollzogen. Im Fondsgeschäft firmiere das vereinte Haus als Aberdeen Standard Investments.Erst 2013 habe Lloyds die Investmentsparte von Scottish Widows an Aberdeen verkauft. Im Gegenzug sei die Bank zur Großaktionärin bei Aberdeen aufgestiegen. Aus diesem Deal stamme auch der Auftrag für Aberdeen, die Versicherungsmittel zu verwalten.Aktie im SinkflugScottish Widows habe nach der Fusion von Aberdeen und Standard Life ein halbes Jahr lang über die Fortführung des Auftrags verhandelt, berichte Lorenzo. Da kein Übereinkommen gefunden worden sei, solle der Auftrag Mitte 2019 auslaufen. Standard Life Aberdeen habe sich "enttäuscht" über die Entscheidung geäußert. Der Vermögensverwalter habe eine gute Leistung für Lloyds und seine Versicherungstochter erbracht. Zugleich hätten die Schotten betont, dass der Auftrag weniger als fünf Prozent der jährlichen Erträge betreffe.