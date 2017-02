ISIN Standard Chartered-Aktie:

GB0004082847



WKN Standard Chartered-Aktie:

859123



Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STD



London Domestic Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

SCBFF



Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (28.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Markus Rießelmann Aktienanalyst von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das bereinigte EBT von +99 (Vj.: -990) Mio. USD habe in H2 im Wesentlichen wegen höher als von dem Analysten unterstellter operativer Aufwendungen unter seiner Erwartung (+130 Mio. USD) gelegen. Die zum 31.12.2016 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich auf 13,6% (30.09.2016: 13,0%) verbessert und damit auf einem sehr komfortablen Niveau gelegen. Bei noch geplanten Kosteneinsparungen von über 1,1 Mrd. USD bis 2018 werde die Erlösentwicklung in den nächsten Quartalen der entscheidende Faktor sein, um die sehr ambitionierten Ziele zu erreichen. Zwar hätten sich letztlich einige makroökonomische Vorzeichen für Standard Chartered verbessert, jedoch seien mit Blick auf die neue US-Regierung auch zusätzliche Risiken entstanden, sodass bei ersten Anzeichen einer Erlösschwäche weitere Kosteneinsparungen durchaus wahrscheinlich seien.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Standard Chartered-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 7,00 auf 7,50 GBP erhöht worden. (Analyse vom 28.02.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:8,502 EUR +0,53% (28.02.2017, 08:03)London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:GBP 7,22 -0,35% (28.02.2017, 09:42)