Bonn (www.aktiencheck.de) - Die osteuropäischen Staaten Polen, Ungarn und die Tschechische Republik sind durch ihre Handelsbeziehungen sehr eng mit der Eurozone und dabei insbesondere mit Deutschland verflochten, so die Analysten von Postbank Research.



In Ungarn und Polen seien mehr als ein Viertel der Exporte für den deutschen Markt bestimmt, in der Tschechischen Republik seien es sogar fast ein Drittel. Im Einklang mit Deutschland hätten alle drei Volkswirtschaften im Sommer eine Erholung verzeichnet, der Leitzzinssenkungszyklus scheine dadurch zu seinem Ende gekommen zu sein. In Ungarn habe die Zentralbank aus Angst vor einer weiteren Abwertung des Forint sogar bereits damit begonnen, die Geldpolitik wieder restriktiver zu gestalten. Auch in Tschechien und in Polen würden die Notenbanken die Entwicklung der heimischen Währungen genau im Auge behalten.



Die Stabilität der Konjunktur und der Geldpolitik könnte den drei osteuropäischen Währungen in den kommenden Monaten aber leichten Rückenwind bescheren. Voraussetzung sei jedoch, dass das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gehalten werde. Ungarn habe Ende September aufgrund steigender Fallzahlen die Coronavirus-Maßnahmen erneut verschärfen müssen, die Tschechische Republik habe am Montag den Coronavirus-Notstand ausgerufen. Darüber hinaus werde die Erholung der osteuropäischen Staaten aufgrund der Verbundenheit mit Deutschland auch stark von der weiteren wirtschaftlichen Erholung der Bundesrepublik abhängen. (08.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.