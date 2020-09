Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten neuen Einkaufsmanagerindices für die Eurozone hielten gute und schlechte Nachrichten bereit, so die Analysten von Postbank Research.Deutlich besser habe sich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA geschlagen. Dieser habe im September auf einem soliden Niveau verweilt, der Rückgang um 0,4 auf 54,6 Punkte sei relativ gering ausgefallen. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA habe sich um 0,4 auf 53,5 Punkte verbessert.Auf den EUR/USD-Wechselkurs hätten die neuen Daten aus der Eurozone keinen nachhaltigen Einfluss gehabt. Von den vergleichsweise guten Zahlen aus den USA habe der US-Dollar im weiteren Tagesverlauf dann profitieren können. (24.09.2020/ac/a/m)