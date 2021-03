Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Nach dem starken Kursanstieg der letzten Monate habe die Square-Aktie zuletzt kräftig Federn lassen müssen. Ausgehend vom Allzeithoch bei 283,19 Dollar sei sie seit Mitte Februar fast um ein Drittel eingeknickt. Abschreiben sollten Anleger den Payment-Favoriten deswegen aber trotzdem noch nicht. Die nachlassende Angst vor einem weiteren Anstieg der Anleiherenditen sorge wieder für besser Stimmung bei den gebeutelten Tech-Titeln. Zudem seien bereits die ersten Schnäppchenjäger unterwegs.Auch die Verwunderung der Anleger über die etwas abenteuerliche Übernahme einer Mehrheit am Musikstreaming-Dienst Tidal in der Vorwoche scheine mittlerweile verflogen. Nach der Ankündigung des rund 297 Mio. USD schweren Deals habe die Square-Aktie ihre Talfahrt zunächst beschleunigt.An den starken Zukunftsaussichten von Square habe sich durch den zwischenzeitlichen Rücksetzer nichts geändert. Angesichts dessen bleibe die Aktie einer der "Aktionär"-Favoriten für das laufende Jahr, auch wenn sie kurzzeitig auf die Watchlist wandere. Spekulative Anleger, die die seit jeher hohe Bewertung des Zahlungsabwicklers nicht scheuen würden, könnten auf dem aktuellen Niveau sogar umgehend wieder einen Fuß in die Tür stellen und vom aktuell laufenden Rebound profitieren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2021)Börsenplätze Square-Aktie: