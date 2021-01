Börsenplätze Square-Aktie:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (11.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Aktie des Payment-Spezialisten Square habe im vergangenen Jahr zu den großen Gewinnern gezählt. Rund 250 Prozent habe der Kurs zuletzt zugelegt, doch "Der Aktionär" glaube: Da gehe noch mehr. Für weiteres Wachstum könnte dabei eine internationale Expansion sorgen - und die nehme nun offenbar Fahrt auf.Die Finanz-App Cash von Square sei äußerst beliebt und komme bereits auf rund 30 Millionen aktive Nutzer pro Monat - alleine in den USA, denn international werde sie nicht angeboten. Noch nicht, doch das solle sich jetzt ändern. Wie das Branchenportal "Finance Forward" in der Vorwoche berichtet habe, suche das Unternehmen per Stellenausschreibung einen "European Operations Manager". Dessen primäre Aufgabe solle es sein, die Cash-App nach Europa zu bringen.Nach der Übernahme der spanischen Payment-App Verse und einer Beteiligung an der italienischen Satispay sei die Stellenausschreibung ein weiteres Indiz dafür, dass die Vorbereitungen für eine Europa-Expansion bereits angelaufen seien. Natürlich wäre ein solcher Schritt mit Unwägbarkeiten verbunden - vor allem mit Blick auf hiesige Konkurrenz und Regulierung. Doch das internationale Wachstumspotenzial sei enorm.Dass der Kurs am Montag nach US-Handelsstart um fast fünf Prozent falle, dürfte dem schwachen Gesamtmarkt und den Gewinnmitnahmen bei Bitcoin & Co geschuldet sein - schließlich sei Square auch im Krypto-Bereich aktiv. An den starken mittel- und langfristigen Aussichten im operativen Geschäft habe sich allerdings nichts geändert.Investierte Anleger können also dabeibleiben und spekulative Neueinsteiger zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link