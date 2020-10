Hinweis auf Interessenkonflikt:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der Bitcoin habe auf lange Sicht das Zeug zur globalen Leitwährung, habe Square-Gründer und -CEO Jack Dorsey bereits im Jahr 2018 gesagt. Für dieses Szenario stelle der Zahlungsdienstleister nun offenbar die Weichen und habe in dieser Woche recht überraschend im großen Stil Bitcoins gekauft.Konkret habe Square rund 4.709 Bitcoins im Gesamtwert von etwa 50 Millionen Dollar gekauft, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das entspreche rund einem Prozent der Bilanzsumme, die Square zum Ende des zweiten Quartals ausgewiesen habe."Wir glaube, dass der Bitcoin in Zukunft das Potenzial einer omnipräsenten Währung hat", so Square-Finanzchefin Amrita Ahuja. An der wachsenden Akzeptanz der Digitalwährung wolle man maßvoll partizipieren und davon lernen.Darüber hinaus erachte man den Bitcoin bei Square als "Instrument zur Stärkung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit", das Menschen auf der ganzen Welt die Teilnahme an einem globalen Währungssystem ermögliche. Dies stehe im Einklang mit dem Zweck, den Square als Unternehmen erfüllen wolle.Für den bekennenden Krypto-Fan Jack Dorsey und sein Unternehmen sei es bei weitem nicht der erste Vorstoß in die Welt der Digitalwährungen. Über die Peer-to-Peer-App "Cash" könnten Nutzer in den USA bereits 2018 Bitcoins kaufen, halten und verkaufen. Ein Angebot, das sich rasant wachsender Beliebtheit erfreue: Im zweiten Quartal seien die Bitcoin-Umsätze um satte 600 Prozent gestiegen.Die Aktie von Square habe in den letzten Monaten einen fantastischen Lauf: Seit dem Krisentief im März habe sich der Kurs mehr als verfünffacht und am Donnerstag bei 185,37 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Neben dem starken Chartbild und fundamentalen Wachstumstrends würden auch die Offenheit für neue Technologien wie den Bitcoin und das Potenzial für eine globale Expansion langfristig optimistisch stimmen.Investierte Anleger bleiben daher mit nachgezogenem Ziel und Stopp dabei, Neueinsteiger können an schwächeren Tagen zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch für die mittel- und langfristige Entwicklung des Bitcoin-Kurses sei "Der Aktionär" unverändert optimistisch. Spekulative Anleger könnten hier ebenfalls eine kleine Position zur Depotbeimischung aufbauen und auf einen nachhaltigen Ausbruch aus dem aktuellen Seitwärtstrend setzen. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link