Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

58,54 EUR -12,63% (11.10.2018, 16:51)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

USD 69,80 -9,88% (11.10.2018, 16:37)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (11.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Square-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Das Wertpapier sei seit Mittwoch unter Druck. Schuld daran sei nicht nur der allgemeine Abverkauf am US-Aktienmarkt, sondern auch ein bevorstehender Personalwechsel im Top-Management.Wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe, werde Finanzvorstand Sarah Friar es auf eigenen Wunsch verlassen, um CEO des Social-Media-Start-ups Nextdoor zu werden. Neben der offiziellen Unternehmensmitteilung habe sich Square-Chef Jack Dorsey bei Twitter auch mit persönlichen Worten zum Weggang seiner langjährigen Weggefährtin geäußert.Friar sei seit 2012 bei Square und habe als CFO neben dem Börsengang im Jahr 2015 zahlreiche operative Meilensteine mitgestaltet - insbesondere die Entwicklung von einem Hardware-Anbieter zu einem breit aufgestellten Payment-Anbieter mit einem kompletten Ökosystem an Produkten und Diensten. Da CEO Dorsey parallel auch den Kurznachrichtendienst Twitter leite, sollte Friars Einfluss auf die operativen Geschäfte noch größer sein, als für einen CFO üblich. Beobachter würden die Rollenverteilung so beschreiben: Dorsey sei für die Visionen zuständig, Friar für deren Umsetzung.Der bevorstehende Abschied belaste den Titel zusätzlich zum turbulenten Gesamtmarkt. Am Donnerstag sinke der Aktienkurs. Damit trübe sich das Chartbild weiter ein - der mittelfristige Aufwärtstrend sei dabei gerissen worden. Auch der Stoppkurs des "Aktionär" bei 70 Euro sei unterschritten worden.Wegen der unverändert starken operativen Aussichten bleibt die Square-Aktie jedoch auf der Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link