Beim Ölkonzern Exxon (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) habe die Senkung der US-Unternehmenssteuern für einen Sondererlös von USD 5,9 Mrd. gesorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei hingegen um 2% auf USD 3,7 Mrd. gesunken und damit hinter den Analystenerwartungen geblieben. Auch der Umsatzanstieg um nur 18% auf USD 66,5 Mrd. habe enttäuscht.



Der Mobilfunkkonzern Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) habe im 3. Geschäftsquartal dank eines Steuervorteils im Zuge der Steuerreform deutlich besser als erwartet abgeschnitten. Der Konzern habe daher nach einem Vorjahresquartals-Verlust von USD 0,12 mit einem Gewinn pro Aktie von USD 1,76 aufwarten können. FactSet Schätzungen seien von einem Verlust von USD 0,04 ausgegangen.



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) habe sich aus dem Verkauf der Consumer-Health-Sparte von Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) zurückgezogen. (05.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) hat mit einem Gewinn je Aktie von USD 0,98 die Analystenerwartungen von USD 0,94 in Q4 übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Durch das signifikante Wachstum (169%) des Medikamentes Keytruda (Krebsbehandlung), hätten die Umsätze der Pharmasparte um 4% auf USD 9,3 Mrd. gesteigert werden können.