Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Der Musikstreaming-Marktführer Spotify baue seine Podcast-Offensive mit zwölf neuen Titeln in deutscher Sprache aus. Darunter sei zum ersten Mal ein tägliches Nachrichten-Format: "FOMO - Was hab ich heute verpasst?" solle um 17:00 Uhr an Werktagen wichtige Ereignisse in rund fünf Minuten zusammenfassen. Der Podcast solle "eine jüngere Zielgruppe - also am Ende unsere Spotify-Kernzielgruppe - mit täglichen News versorgen", habe Spotify-Managerin, Saruul Krause-Jentsch, gesagt. "Das kann von Internet, Entertainment, Celebrity oder Popkultur bis hin zu Politik gehen."Gemeinsam mit der "Süddeutschen Zeitung" produziere Spotify den täglichen Podcast "An diesem Tag", der ein Jahrzehnt zurückblicke. Tommi Schmitt vom populären Podcast "Gemischtes Hack" bringe ein Parodie-Format heraus. "Podcasts - Der Podcast" nehme die deutschsprachige Konkurrenz auf die Schippe. Unter den Neuzugängen seien auch drei Wissens-Podcasts, unter anderem "Allgemein Gebildet" mit Cartoonist Ralph Ruthe. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die Podcasts in Deutschland nehmen", habe Krause-Jentsch gesagt.Mit den Neuankündigungen komme Spotify auf 43 deutschsprachige Original-Podcasts, fünf seien exklusiv auf der Plattform verfügbar. Bisher seien acht Podcasts eingestellt worden. Ein Ziel von Spotify sei, die inzwischen sechs täglichen deutschsprachigen Podcasts in den Routinen der Nutzer zu etablieren.International habe Spotify am Montag unter anderem eine Kooperation mit dem Comicbuch-Verlag DC angekündigt, den Anfang solle ein Batman-Podcast machen. Außerdem würden sich Ex-Präsident Barack Obama und Rockstar Bruce Springsteen im mehrteiligen Podcast "Renegades" unterhalten.Das Kalkül dabei sei auch, dass mit der Podcast-Nutzung mehr Leute ein Musik-Abo abschließen würden. Nach jüngsten Angaben greife rund ein Viertel der weltweit 345 Millionen Nutzer bei Spotify auch auf Podcasts zu.Die Aktie von Spotify gewinne zum Wochenstart erneut gut drei Prozent auf 376,76 Dollar. Im Hoch habe das Papier am heutigen Montag bereits bei 387,44 Dollar notiert, was ein neues Allzeithoch bedeute. Mit dem heutigen Kurssprung sei dem Papier der Ausbruch über den kurzfristigen Seitwärtstrend und damit ein neues Kaufsignal gelungen. "Der Aktionär" bleibt weiter zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)