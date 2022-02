Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. unter die Lupe.Der Jahresstart sei alles andere als gelungen. Die Aktienmärkte stünden unter Druck. Doch Barclays sehe bei einigen Werten Licht am Ende des Tunnels. Die britische Bank habe eine Liste mit Werten veröffentlicht, die überverkauft seien und bei denen die Quartalszahlen für eine Trendwende sorgen könnten.Die Liste enthält Aktien mit einem Relative-Stärke-Index von 30 oder weniger, was bedeute, dass diese Titel in den letzten 14 Tagen ein negativeres Momentum aufweisen würden als der Durchschnitt der Aktien, gemessen an der Anzahl und dem Ausmaß der Abwärtstage."Unser Aktienscreening in dieser Woche hebt einige Titel hervor, die während des jüngsten Ausverkaufs stark zurückgegangen sind, bei denen unsere Analysten jedoch das Potenzial für positive Korrekturen in der kommenden Ausgabe sowie ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien sehen", erkläre Barclays. Für die Aktien habe die Bank auch eine übergewichtige Bewertung und eine überdurchschnittliche Schätzung für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2022.Der prominenteste Name auf der Liste sei vermutlich Spotify. Die Aktie sei unter Druck gestanden, da Anleger um das Abonnentenwachstum fürchten würden. Dennoch sehe Barclays hier Chancen. Gestern habe sich bereits die Citigroup bullish zu dem Wert gemeldet.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link