Börsenplätze Splunk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

124,40 EUR +4,70% (04.03.2021, 08:47)



Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

143,19 USD -3,96% (03.03.2021, 22:00)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



Nasdaq-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Splunk habe am Mittwochabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Sorgen der Anleger mit besser als erwarteten Kennzahlen ein paar Gründe gegeben den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen. Umsätze und Gewinne würden jedoch weiter unter Druck bleiben, auch wenn sich durch wachsende wiederkehrenden Erlösen aus der Cloud ein Lichtblick biete.Splunks Umsätze im vierten Quartal seien erneut um 6% auf 745 Mio. USD zurückgegangen. Damit habe der Anbieter der Monitoring- und Reporting-Plattform die Erwartungen der Analysten von 678 Mio. USD übertreffen können. Der Nettoverlust habe mit 139 Mio. USD oder 0,86 USD je Aktie zwar deutlich über dem Vorjahresquartal aber ebenfalls über den Schätzungen der Analysten gelegen. Positiv zu werten sei aber v.a., dass die wiederkehrenden Erlöse aus der Cloud um 83% auf 630 Mio. USD gestiegen seien. Dies sei eine Beschleunigung der Wachstumsrate gegenüber dem dritten Quartal, wo ein Anstieg von 71% verzeichnet worden sei.Splunk befinde sich mitten im Umbau von einem Lizenz- hin zu einem Abomodell. Dieser Wandel habe klar negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn. In einem Markt, in dem diesen Kennzahlen verstärkt Beachtung geschenkt werde, dürfte es für Splunk schwierig werden, wieder einen anhaltenden Aufwärtstrend nach oben auszubilden."Der Aktionär" rate Anlegern aktuell von der Splunk-Aktie Abstand zu halten - auch wenn die langfristigen Aussichten für das neue Geschäftsmodell vielversprechend erscheinen würden. Denn für ein 21er-KUV von 11 würden sich Aktien finden lassen, die von Anfang an auf ein Software-Abonnement gesetzt oder bereits erfolgreich ihr Geschäftsmodell angepasst hätten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyee vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link