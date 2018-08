Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 107,73 +0,81% (23.08.2018, 22:00)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (24.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Das US-Softwareunternehm fege im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten weg. Anleger würden mit einem deutlichen Kurssprung belohnt. Gehe es nach der Unternehmensführung solle Splunk seinen Wachstumskurs auch in den kommenden Quartalen beibehalten. Vor allem die Expansion im Bereich Cyber-Security durch die Ausweitung der Behavior Analytics und die Übernahme von Phantom Cyber seien vielversprechend. Die Analysten seien überzeugt und "Der Aktionär" ebenso: Kursziel werde erhöht auf 115 Euro, der Stopp angepasst auf 79 Euro, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:98,00 Euro +4,96% (24.08.2018, 10:35)