Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

183,44 USD +12,23% (22.05.2020, 21:02)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



Nasdaq-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Der Anbieter der Analytics-Software habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert, im Rahmen dessen das wichtige Cloud-Geschäft deutlich habe zulegen können. Die euphorischen Anleger würden die Zahlen mit einem neuen Kursfeuerwerk feiern. Nach den Zahlen habe die Splunk-Aktie ein neues Allzeithoch markiert. Splunk straffe Unternehmensprozesse und biete gerade wartungsanfälligen Geschäftsmodellen einen erheblichen Mehrwert. Die jüngsten Quartalszahlen würden aufgrund des starken Cloud-Wachstums sehr optimistisch stimmen. Mutige Anleger könnten das starke Momentum der Splunk-Aktie für den Aufbau einer ersten Position nutzen, sollten aber den Stoppkurs bei 148 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:169,04 EUR +11,09% (22.05.2020, 21:09)Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:167,42 EUR +10,14% (22.05.2020, 18:13)