Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

119,78 EUR -18,25% (15.11.2021, 19:50)



NASDAQ Aktienkurs Splunk-Aktie:

137,66 USD -17,97% (15.11.2021, 21:41)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Die US-Börsen würden zum Wochenauftakt leicht im Minus notieren. Im Tech-Sektor mache Tesla negativ von sich reden. Schlimmer noch treffe es u.a. den Cloud-Anbieter Splunk.Die Splunk-Aktie breche um mehr als 18% ein, nachdem CEO Doug Merritt überraschend zurückgetreten sei. Der Wechsel des CEO finde ausgerechnet in einer Phase statt, in der sich Splunk zunehmender Konkurrenz durch Public-Cloud-Anbieter ausgesetzt sehe, und in der das Geschäftsmodell hin zu einem Cloud-Anbieter umgekrempelt werde, so KeyBanc-Analyst Michael Turits.Die Splunk-Aktie sei nach der Nachricht zweifellos kein Kauf, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Splunk-Aktie: