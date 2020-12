Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Für die Aktien von Splunk sei es am Mittwochabend brutal nach unten gegangen. Der Grund: Enttäuschende Zahlen - doch DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich.Im dritten Quartal habe Splunk nur einen Umsatz von 559 Millionen Dollar erzielt, was einen Einbruch von rund elf Prozent bedeute. Doch nicht nur hinter dem Vorjahresquartal bleibe der US-Konzern zurück - sondern auch hinter der eigenen Prognose und den Analystenschätzungen. Während das Management Umsätze in der Spanne zwischen 600 und 630 Millionen Dollar erwartet habe, hätten die Experten an der Wall Street mit 613 Millionen Dollar gerechnet.Auch beim Ergebnis je Aktie habe die Log-, Monitoring- und Reporting-Plattform mit einem Verlust von 0,07 Dollar nicht den von Analysten erwarteten Gewinn von 0,09 Dollar erreicht.Das Management gebe sich angesichts der schwachen Umsätze jedoch sehr bullisch und betone in ihrem Analystencall das anhaltend starke Wachstum in der Cloud, das im dritten Quartal bei 80 Prozent gelegen habe. Zeitgleich sehe man bei den Kernprodukten weiter eine steigende Nachfrage. Der Grund der dagegen für die Schwäche bei den Umsätzen geliefert werde: Negative Makro-Faktoren, die gegen Ende Oktober insbesondere bei großen Verträgen zu Aufschüben geführt hätten.Ein Ende der Coronakrise sollte den großen Splunk-Kunden wieder Zuversicht geben, um in längere und umfangreichere Abonnements zu investieren. Insbesondere ein Blick auf die durchschnittliche Länge der Verträge sei hier entscheidend, denn diese Kennzahl habe in der Krise von knapp 38 auf 28 Monate abgenommen und sei damit ein klarer Frühindikator für die Investitionsfreudigkeit der Kunden in Splunk-Dienste. Vom zweiten auf das dritte Quartal sei hier sogar eine minimale Verbesserung zu sehen.Das Management bleibe trotz der Enttäuschung an der Börse zuversichtlich - und müsse es auch bleiben. Die Splunk-Aktie stehe dennoch kurz davor, den Stopp von 130 Euro zu erreichen. Anlegern mit langem Anlagehorizont werde jedoch nahe gelegt, bei Splunk erst die Segel zu streichen, wenn die hinter den reinen Umsätzen versteckte langfristige Wachstumsstory bröckle.Anleger sollten, wenn ihr Risikoprofil es auch zulasse, im aktuell unsicheren Marktumfeld bei einer Wachstumsaktie mit 21er-KUV von 12 und noch nicht erreichter Profitabilität investiert sein. Für die Splunk-Aktie ist dies immerhin der fünfte Rücksetzer von 20 Prozent oder mehr seit eineinhalb Jahren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)