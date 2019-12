Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

130,38 Euro -2,40% (03.12.2019, 14:28)



Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 144,58 -2,34% (03.12.2019, 15:12, vorbörslich)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (03.12.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von Analyst Christopher Merwin von Goldman Sachs:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Christopher Merwin, Analyst von Goldman Sachs, nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) aus.Nach einem starken Quartalsbericht sehen die Analysten von Goldman Sachs zahlreiche Katalysatoren, die den Aktienkurs auf Sicht der nächsten zwölf Monate in die Höhe treiben könnten.Ein neues Preismodell entkopple die Umsätze von einem verarbeiten Datenvolumen. Die Cash flow-Erwartungen bis 2023 würden nun weniger Risiken bergen. Für ein Unternehmen, welches die wiederkehrenden Einnahmen pro Jahr um mehr als 50% steigere, sei die aktuelle Bewertung zu niedrig, so der Analyst Christopher Merwin.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Splunk-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 147,00 auf 180,00 USD.Börsenplätze Splunk-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:129,56 Euro -6,20% (03.12.2019, 14:46)