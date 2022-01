Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (20.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in seiner aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) mit einer Kaufempfehlung auf.Splendid sei als mittelständisch geprägter Medienkonzern im Bereich der Vermarktung von Bewegtbildmaterial entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Kino über Streaming-Plattformen und Blu-rays/DVDs bis zum Fernsehen aktiv. Zusätzlich zur Vermarktung biete das Unternehmen auch Digitalisierungs- und Synchronisations-Dienstleistungen an und produziere selbst Filme sowie Serien.Durch dieses breite Dienstleistungsspektrum partizipiere Splendid an der Entwicklung unterschiedlicher Teilmärkte innerhalb der Bewegtbildbranche. Dabei stünden nach Erachten des Analysten einem spürbar rückläufigen Markt im Bereich des physischen Geschäfts mit Blu-rays/DVDs sowie einem eher stagnierenden Kinomarkt deutliche Wachstumsraten im digitalen Vertrieb (VoD) und Produktionsgeschäft gegenüber. Bedingt durch die attraktiven Steigerungsraten im Digitalbereich (VoD-CAGR 2020-2025e: +9,7%) sei hier in den letzten Jahren auch das Wettbewerbsumfeld erheblich kompetitver geworden. Splendid könne sich dabei nach Erachten des Analysten jedoch durch die langjährige Erfahrung und gute Reputation in der Filmwirtschaft sowie das diversifizierte Dienstleistungsspektrum über alle Auswertungsstufen abgrenzen.Durch ebendiese Wettbewerbsvorteile sei es dem Unternehmen in den letzten Jahren gelungen, mit der herausfordernden Transitionsphase hin zu einer zunehmenden Digitalisierung der Produktions- und Vermarktungsprozesse Schritt zu halten. So hätten in H1/21 erstmalig in der Unternehmensgeschichte die Erlöse aus dem Digitalgeschäft (Streaming/VoD) die des physischen Vertriebs (Blu-ray/DVD) übertroffen. Der Analyst gehe davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen und das Unternehmen in den nächsten Jahren zudem von weiteren Vertriebserfolgen im (White-Label) B2B-Streaming sowie einer steigenden Nachfrage im Produktionsgeschäft profitieren werde (u.a. "Originals"-Produktionen für die großen Streaming-Anbieter sowie Doku-Soaps).Für Splendid dürfte sich der Gegenwind der letzten Jahre nun zunehmend in Rückenwind wandeln, was sukzessive in den Finanzkennzahlen sowie damit einhergehend auch in der Aktienkursentwicklung deutlich werden sollte.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Splendid Medien-Aktie mit dem Rating "kaufen" und einem DCF-basierten Kursziel von 2,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 20.01.2022)