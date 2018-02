Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist am Freitag im Zuge eines festen US-Dollar und steigender Aktienmärkte wieder unter 1.350 USD je Feinunze gefallen, wo er auch heute Morgen noch handelt, so die Analysten der Commerzbank.



Während Silber von Gold mit nach unten gezogen worden sei, hätten Platin und Palladium zugelegt. Die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs hätten am Freitag einen Zufluss von 5,4 Tonnen verzeichnet und damit den Abfluss des Vortages mehr als wettgemacht. Bei den Palladium-ETFs habe es dagegen mit 16 Tsd. Unzen den nächsten großen Tagesabfluss gegeben, womit sich die Abflüsse seit Jahresbeginn mittlerweile auf rund 130 Tsd. Unzen summieren würden. Gemäß CFTC-Statistik hätten sich die spekulativen Finanzinvestoren bei allen Edelmetallen in der Woche zum 13. Februar weiter spürbar zurückgezogen. Bei Gold seien die Netto-Long-Positionen um 7% reduziert worden, bei Silber habe es erstmals seit sieben Wochen wieder Netto-Short-Positionen gegeben.



Am stärksten sei der Abbau der Netto-Long-Positionen bei Palladium ausgefallen, die nun wieder auf dem niedrigsten Stand seit 13 Monaten lägen. Der Rückzug der spekulativen Finanzanleger sei bei Palladium in der Berichtswoche mit einem Preisabschlag von 25 USD einhergegangen. Da Palladium mittlerweile aber 60 USD teurer sei als am Datenstichtag, dürften die Wetten auf steigende Preise auch wieder gestiegen sein. Morgen veröffentliche die Schweiz ihre Handelsstatistik für Januar. Von Interesse für die Analysten sei hierbei, wie viel Gold die Schweiz nach China und Indien exportiert habe, um zu sehen, wie der Jahresauftakt in den beiden weltweit größten Goldkonsumentenländern gelaufen sei. (19.02.2018/ac/a/m)