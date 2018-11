Bonn (www.aktiencheck.de) - Das spätsommerliche Stimmungshoch der deutschen Unternehmen, das in erster Linie eine Folge der Grundsatzeinigung zwischen der EU und den USA gewesen war, auf die Erhebung weiterer Strafzölle zu verzichten, verflüchtigte sich im Oktober schon wieder, so die Analysten von Postbank Research.



Der ifo-Geschäftsklimaindex (Mo., 26.11., 10:00 Uhr) habe spürbar nachgegeben, wozu sowohl Lage- als auch Erwartungsindex beigetragen hätten. Auffallend gewesen sei in diesem Monat die extreme Spreizung der Stimmungsentwicklung zwischen Großunternehmen auf der einen und mittelständischen Unternehmen auf der anderen Seite. Während das Sentiment bei den Erstgenannten außergewöhnlich stark abgesackt sei, sei es im Mittelstand auf sehr hohem Niveau nahezu stabil geblieben. Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen der Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen könne eine übermäßig starke Differenzierung aber kaum von Dauer sein. Die entscheidende Frage laute deshalb: Komme es bei den Großunternehmen zu einer Gegenbewegung nach oben oder folge die Stimmung im Mittelstand der Stimmungsverschlechterung bei den Großunternehmen?



Für November seien die Analysten von Postbank Research hinsichtlich des ersten Teils dieser Frage sehr skeptisch. So seien die Einkaufsmanagerindices, die vor allem auf der Befragung von Großunternehmen basieren würden, sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Servicesektor Deutschlands in diesem Monat jeweils deutlich gesunken. Es sei deshalb nicht zu erwarten, dass die ifo-Erhebung eine Stimmungsverbesserung bei dieser Gruppe ergebe. Eher dürfte somit das Sentiment im Mittelstand mit Verzögerung auf den Stimmungseinbruch bei den Großunternehmen reagieren würden. In der Summe würden die Analysten deshalb mit einem spürbaren Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindexes um 0,9 auf 101,9 Punkte rechnen, wozu der derzeit immer noch hohe Geschäftslageindex stärker beitragen dürfte als die Geschäftserwartungen. (23.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.