Tradegate-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

9,75 EUR +0,52% (10.10.2019, 14:17)



Xetra-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

9,90 EUR +1,54% (10.10.2019, 09:40)



ISIN SpVgg Unterhaching-Aktie:

DE000A2TR919



WKN SpVgg Unterhaching-Aktie:

A2TR91



Ticker-Symbol SpVgg Unterhaching-Aktie:

S6P



Kurzprofil die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. (10.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - SpVgg Unterhaching-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die im Juli 2019 zu 8,10 Euro emittierten Aktien der SpVgg Unterhaching GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) schossen zwischenzeitlich auf Kurse von knapp 15 Euro in die Höhe, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die aktuelle Notierung betrage 9,65 Euro. Die Equity-Story der Unterhachinger sei auf jeden Fall spannend, schließlich sei die SpVgg erst der zweite börsennotierte deutsche Fußballclub. Unterhaching spiele derzeit in der 3. Liga und ein möglicher Aufstieg wecke entsprechende Fantasie. Hinzu komme mit Manni Schwabl, einem hervorragenden ehemaligen Fußballer, der in seiner aktiven Zeit beim 1. FC Nürnberg, dem FC Bayern München und dem TSV 1860 München gespielt habe, ein prominenter Geschäftsführer. Ihm sei es gelungen, dass die Mitgliederversammlung des Vereins mit überwältigender Mehrheit der Ausgliederung der Fußballabteilung in eine KGaA zugestimmt habe.Im Rahmen des Börsengangs sollten 1,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert werden. Davon seien in einer vorbörslichen Platzierungsrunde im Mai 545.635 Aktien ausgegeben worden - Emissionserlös gut 4 Mio. Euro. Bei der im Juli durchgeführten Kapitalerhöhung im Vorfeld des Börsengangs seien dann 332.496 Aktien zu einem Festpreis von 8,10 Euro je Aktie platziert worden - Emissionserlös gut 2,7 Mio. Euro. Die noch übrigen bis zu 621.896 Aktien sollten im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben werden. Mit dem eingeworbenen Geld solle in das vom DFB ausgezeichnete Nachwuchsleistungszentrum und das Stadion investiert werden. Zudem möchte man den Profi-Kader gezielt weiterentwickeln. Letzteres habe Schwabl bereits umgesetzt, eine Reihe von namhaften Spielern habe bereits verpflichtet werden können."Der Aufstieg in die 2. Bundesliga inner-halb der kommenden drei Jahre ist unser klares Ziel", habe Schwabl zum Börsengang verlauten lassen. Nach dem 11. Spieltag habe die SpVgg auf Platz 1 gelegen. Laufe also. Sollte Unterhaching tatsächlich das Kunststück gelingen, schon in dieser Saison aufzusteigen, käme auch die Börsenbewertung ins Lot. Denn aktuell - sollten alle noch nicht platzierten Aktien an den Mann gebracht werden - werde Unterhaching mit rund 40 Mio. Euro bewertet. Führe man sich vor Augen, dass das Unternehmen in der dritten Liga kaum höhere Umsätze als gut 4 Mio. Euro erzielen dürfte und auch keinen Gewinn ausweise, sei diese Bewertung sehr ambitioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SpVgg Unterhaching-Aktie: