Die anhaltende Schrumpfung der Geschäftsaktivitäten im Juni zeigt jedoch, dass drei Faktoren die Wirtschaft weiterhin bremsen: Die allgemeine Unsicherheit darüber, was die Zukunft für unseren Lifestyle nach dem Ende der Epidemie bereithält, der Schaden, der einem Unternehmenssektor entstanden ist, dem mehrere Monate lang die Basis entzogen wurde, und das Zögern bei Neueinstellungen, das die Zahl der Beschäftigten niedrig hält, so die Experten von Barings. Die eine Gewissheit sei, dass die Politiker die Wirtschaft mit aller Macht bremsen würden.



Es sei ein wenig beunruhigend zu beobachten, wie der öffentliche Sektor seinen Einfluss auf die Wirtschaft in erheblichem Maße ausbaue. Neueste Statistiken würden zeigen, dass die Zentralbanken des Euroraums jetzt 20% des Marktes für Staatsanleihen in der Region besitzen würden. Dies senke die Finanzierungskosten der Regierungen um 150 Basispunkte, so die jüngste Analyse der EZB.



Die Wiederbelebung des Bereichs der Depressionsökonomie, nach der die Höhe der Staatsverschuldung keine Rolle spiele, erfordere eine subtile, aber stetige Erhöhung des öffentlichen Eigentums an Privatvermögen und die gleichzeitige Infragestellung des Wertes, den die Märkte dem beimessen würden. Es sei sicherlich zu früh, um über einen Ausstieg aus der politischen Unterstützung zu sprechen, aber es sei nicht zu früh, um über Wiederaufbau und nachhaltige politische Paradigmen nachzudenken. (24.06.2020/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - Es gibt viel Optimismus für eine Erholung der Aktivitäten, aber auch das Niveau spielt eine Rolle, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute.Nach den Lockdowns sollten alle Einkaufsmanagerindikatoren (PMIs) über 50 liegen, was ein Anzeichen dafür wäre, dass die Wirtschaftstätigkeit expandiere. Doch nur der französische Dienstleistungssektor und der französische sowie britische Fertigungssektor hätten im Juni eine weitere Schrumpfung vermeiden können. In Deutschland, der Eurozone insgesamt, dem überaus wichtigen britischen Dienstleistungssektor und in den Vereinigten Staaten hätten sich die PMIs spektakulär von den Tiefständen erholt, seien dann aber wieder geschrumpft. Die Finanzmärkte hätten sich auf den Aufschwung konzentriert und sich erholt. Ein Armageddon habe vermieden werden können, und die Wirtschaft klettere aus einem Loch.