Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

106,78 EUR +1,23% (12.11.2021, 11:04)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Weihnachten nahe. Doch nicht jeder, der eine neue PlayStation 5 verschenken wolle, dürfte in den Regalen der Einzelhändler oder in den Online-Shops fündig werden. Denn angespannte Lieferketten würden noch immer für einen Nachfrageüberhang sorgen - und jetzt würden auch noch Berichte folgen, dass Sony noch weniger PS5 produzieren könne, als ursprünglich geplant.Eigentlich habe Sony bis Ende März mehr als 16 Millionen Einheiten der neuen PlayStation 5 herstellen wollen. Laut einem Bericht von "Bloomberg" sei dieses Ziel jedoch wegen von anhaltenden Problemen bei der Lieferung von Komponenten gesenkt worden.Die zitierten Insider würden nun davon sprechen, dass nur noch 15 Millionen Konsolen fertiggestellt werden dürften. Damit solle die Prognose des Managements, bis Ende März 14,8 Millionen PlayStation 5 zu verkaufen, nur schwer zu erreichen sein.Im Earnings-Call Ende Oktober habe das Management bereits vor Auswirkungen von Logistikproblemen und fehlenden Bauteilen gewarnt. Kurz nach dem Release sei die PS5 noch die sich am schnellsten verkaufende Konsole der Unternehmensgeschichte gewesen. In den vergangenen zwei Quartalen sei die Zahl der verkauften Einheiten jedoch hinter den Vorgänger, die PlayStation 4, zurückgefallen.Kein Wunder, denn zum Ersten seien die Produktionsprobleme der Branche wohl eingepreist - spätestens seitdem der Rivale Nintendo seine Verkaufsziele für die Switch um 1,5 Millionen gekappt habe. Zum Zweiten sollten eine Million nichtverkaufte PS5 weder Auswirkungen auf die Gesamtprognose noch auf die Kursziele der Analysten haben. Außerdem sei höchstwahrscheinlich, dass die jetzt nicht verkauften Konsolen aufgrund ihrer Beliebtheit schlichtweg später verkauft würden - damit stünden auch die Langfrist-Ziele des Sony-Managements, über 50 Prozent des Marktes bis 2025 für sich zu gewinnen, nicht unter Feuer.Die starken Quartalszahlen Ende Oktober würden noch nachwirken und der Aufwärtstrend bei der Sony-Aktie bleibe trotz Produktionssorgen intakt.Anleger lassen die Gewinne bei der Sony-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2021)