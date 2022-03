Börsenplätze Sony-Aktie:



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (11.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Seit Jahresanfang sei die Sony-Aktie unter Druck und habe über 23 Prozent verloren. Der Grund liege im Gaming-Geschäft begraben - denn hier würden die Wettbewerber den Marktführer gleich von zwei Seiten angreifen. Ein Angreifer sei der alte Widersacher Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747). Mit Valve betrete jedoch ein neuer Konkurrent den Ring.Zum einen attackiere Microsoft mit seinem Xbox Game Pass und der Übernahme von Activision Blizzard den Marktführer. Denn im Konsolengeschäft habe die PlayStation insbesondere über die höhere Zahl an Exklusivtiteln die Gamer überzeugt. Dieses Verkaufsargument sei nun unter Beschuss. Das wiege besonders schwer, wenn man in Richtung des Cloud-Gamings blicke, wo die Software einen immer entscheidenderen Platz einnehmeZum anderen betrete mit Valve und der kürzlich erschienenen Handheld-Spielekonsole Steam Deck ein weiterer Rivale die Bühne. Beim Steam Deck handle es sich zwar eher um einen portablen Gaming-PC und weniger um eine klassische Konsole. Doch mit einem Preis ab 419 Euro und Hardware, die mit doppelt so teuren Notebooks mithalten könne, versuche der Spieleentwickler und Plattformbetreiber Valve aggressiv in Richtung Gaming-Hardware vorzustoßen. Und einen Steam-Controller und eine VR-Brille namens Valve-Index gebe es auch bereits.Während die Automotive-Chance in weiter Zukunft liege, laufe Sony aber mittelfristig in Gefahr auf dem Gaming-Markt keine weiteren Marktanteile hinzuzugewinnen. Der positive Trend der vergangenen Jahre wäre damit gestoppt. Die rasante Erholung im Filmgeschäft sowie das hochprofitable Halbleiter-Geschäft sollten im aktuellen Umfeld jedoch nicht vergessen werden. Zudem bleibe die Sony-Aktie mit einem 22er-KGv von 16 günstig.Anleger lassen vorerst die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link