Börse Frankfurt-Aktienkurs Sony-Aktie:

41,885 EUR +1,54% (09.04.2019, 12:04)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (09.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sony-Aktie notiere in Tokio massiv im Plus. Grund dafür sei, dass sich ein Hedgefonds bei Sony einkaufen solle und könnte für ordentlich Wirbel sorgen. Der Börsenexperte erkläre dabei, dass sich Hedgefonds Ziele raussuchen würden, wenn sie glauben würden, dass diese Unternehmen unterbewertet seien. Dann würden sie z. B. Steigerung der Profitabilität, dass Mitarbeiter freigesetzt oder Geschäftssparten verkauft würden, verlangen. Das Letztere könnte bei Sony passieren. Diese Aktivisten dürften also versuchen, hier lukrative Deals einzufädeln, bestimmte Sparten aus Sony rauszulösen und dann auch zu verkaufen. Sony hätte genügend zu bieten, was man auf den Markt bringen könnte. Die Sony-Aktie geht momentan nach oben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:41,355 EUR -0,11% (09.04.2019, 11:50)