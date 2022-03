Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

95,50 EUR -1,55% (11.03.2022, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

12.720 JPY -1,05% (11.03.2022)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (28.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Bereits vergangenen Freitag habe Bloomberg berichtet, dass in dieser Woche eine große Ankündigung von Sony in Form eines neuen Gaming-Abonnement für die PlayStation anstehen könnte. Branchenkenner Greg Miller vermute sogar, dass Sony in dieser Woche gleich drei große Enthüllungen für seine Fans und Aktionäre parat habe.Miller habe seinen Podcast "PS I Love You XOXO" auf Donnerstag verschoben, um auf mögliche Neuankündigungen aus dem Hause Sony zu reagieren. Er verweise in einem Tweet darauf, dass er drei spannende Gerüchte gehört habe. Details, um welche möglichen Ankündigungen es sich handeln könnte, gebe Miller nicht preis.Bei einem der Gerüchte dürfte es sich um die Ankündigung des Spiele-Abonnements mit dem Codenamen Spartacus handeln, über die Bloomberg bereits berichtet habe. Der Service solle die beiden vorhandenen Dienste PlayStation Plus sowie PlayStation Now kombinieren und mit einem Lineup starten, das viele Spielehits der letzten Jahre enthalte. Außerdem solle der Dienst mehrere Abo-Stufen enthalten, die u.a. Zugang zu den neuesten Spielen oder Klassikern aus früheren Konsolengenerationen bieten würden.Weitere potenzielle Sony-Neuigkeiten könnten Details zum neuen PlayStation VR-Headset sein, das noch in diesem Jahr erscheinen solle. Darüber hinaus sei auch die Ankündigung einer weiteren Übernahme denkbar. Zuletzt habe der japanische Konzern bei drei kleineren Entwicklerstudios wie z.B. den Haven Studios zugeschlagen."Der Aktionär" bleibe für die Sony-Aktie positiv gestimmt, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link