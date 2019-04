Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Die Aktien von Sony hätten gestern rasant zugelegt. Der Grund sei ein Medienbericht gewesen, wonach der Hedgefonds Third Point plane, Anteile von Sony zu kaufen. Der hoch diversifizierte und günstig bewertete Konzern liefere dem Aktivisten Daniel Loeb dabei zahlreiche Möglichkeiten.Sony habe, wie der seit Oktober 2018 anhaltende Abwärtstrend zeige, das ein oder andere Problem. So neige sich der Lebenszyklus der PlayStation 4 dem Ende zu, womit eine der wichtigsten Einnahmequellen des Elektro-Giganten zu verschwinden drohe. Es dürfte zwar bald eine neue Sony-Konsole angekündigt werden - doch 2019 dürfte der wichtige Kurstreiber schwächeln. Hinzu kämen die wirklichen Problem-Segmente wie das Smartphone-Geschäft, das in den vergangenen Jahren mit schrumpfenden Umsätzen zu kämpfen gehabt habe.In dieser Situation wolle anscheinend der Hedgefonds Third Point eine Position bei den Japanern aufbauen. Laut einem Medienbericht von Reuters plane der von Daniel Loeb gegründete Hedgefonds zwischen 500 Millionen und einer Milliarde an Kapital einzusammeln, um davon Sony-Aktien zu kaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: