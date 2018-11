SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (29.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) von CHF 173 auf CHF 150.Günstige kurzfristige Faktoren: Buchta rechne damit, dass der Aktienkurs durch einen günstigen Produktzyklus gestützt werde (Marvel-Plattform), der sowohl durchschnittl. Verkaufspreise wie Volumina und Margen beflügeln dürfte. Hinzu kämen die positiven Auswirkungen des Aktienrückkaufs von bis zu CHF 1,5 Mrd. (rund 15% der aktuellen Marktkap.). Außerdem werde Sonova derzeit mit einem leichten Abschlag sowohl gegenüber dem historischen Bewertungsniveau wie dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe gehandelt.Bedeutende Langfristrisiken am Horizont: Vor allem von Seiten von OTC-Hörgeräten drohe Ungemach, da sich diese insgesamt negativ auf Herstellung und Einzelhandel von Hörhilfen auswirken könnten. Und auch Onlinehandel und Digitalisierung dürften das traditionelle Einzelhandelsgeschäft weiter unter Druck bringen. Während Sonova dank seiner Marvel-Plattform technologisch die Nase noch vorn zu haben scheine, dürfte es für das Unternehmen künftig immer schwieriger werden, sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Zudem könnte sich der Bereich Cochlea-Implantate nicht ganz so günstig entwickeln wie bisher erwartet.Unser "hold"-Rating spiegelt eine Kombination aus günstigen kurzfristigen Trends, insbesondere um die Marvel-Plattform, und den positiven Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms wider, so Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research. Langfristig sehe der Analyst jedoch diverse Risiken, die sich erheblich auf die traditionelle Hörgerätebranche auswirken könnten, und jeder Hinweis auf einen unmittelbaren Eintritt eines dieser Risiken (z.B. der Markteintritt eines großen Elektronikunternehmens in den des OTC-Hörgerätemarkt) hätte starke Auswirkungen auf den Aktienkurs. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Sonova-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:142,30 EUR +0,35% (29.11.2018, 16:26)