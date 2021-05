Tradegate-Aktienkurs Sonos-Aktie:

28,80 EUR +6,39% (14.05.2021, 12:44)



NASDAQ-Aktienkurs Sonos-Aktie:

33,83 USD +7,43% (13.05.2021, 22:00)



ISIN Sonos-Aktie:

US83570H1086



WKN Sonos-Aktie:

A2JPF2



Ticker-Symbol Sonos-Aktie:

8SO



NASDAQ Ticker-Symbol Sonos-Aktie:

SONO



Kurzprofil Sonos:



Sonos (ISIN: US83570H1086, WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Audio-Unterhaltungselektronik mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin-Bremen, NASDAQ, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (14.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonos-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von kabellosen Smart-Home-Soundsystemen Sonos (ISIN: US83570H1086/ WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ Ticker-Symbol: SONO) unter dien Lupe.Der Hersteller von smarten Lautsprechern habe am Mittwoch nachbörslich ein überraschend starkes Zahlenwerk vorgelegt. Das US-Unternehmen habe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen deutlich übertroffen und habe zudem seine Prognose angehoben. CEO Patrick Spence habe sich ausgesprochen zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt.An dem glänzenden Quartalswerk von Sonos gebe es nichts auszusetzen. Der Konzern habe bei jeder einzelnen Kennzahl die Erwartungen der Analysten übertroffen und habe zudem seine Prognose angehoben. Wichtig: Laut CEO Spence bestehe kein Anlass zur Sorge, dass die Nachfrage nach Sonos-Produkten sich in der Post-Corona-Zeit verlangsamen werde. Anleger sollten investiert bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sonos-Aktie: