Damit würde der E-Auto-Bauer deutlich hinter den Wettbewerbern Rivian und Polestar zurückbleiben, die bei ihren Börsengängen 80 beziehungsweise 20 Milliarden Dollar aufrufen möchten.



Ursprünglich habe Sono Motors den Sion bereits 2020 ausliefern wollen, nun sei die Rede von 2023. Unklar sei allerdings, wie sich die Käufersuche von Nevs, die die Fahrzeuge als Auftragsfertiger herstellen würden, auf den Zeitplan auswirke. Die Schweden würden zum in Schieflage geratenen chinesischen Konzern Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) gehören.



Mit seiner Solar-Lösung hat Sono Motors ein Alleinstellungsmerkmal im E-Auto-Sektor. Sobald die Münchner ausreichend Informationen zum geplanten Börsengang vorgelegt haben, wird "Der Aktionär" eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sono Motors:



Sono Motors hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Mobilität grundlegend zu revolutionieren. Die Mission des Unternehmens ist es, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten. Die unternehmenseigene Solartechnologie wurde entwickelt, um eine nahtlose Integration in alle Fahrzeugtypen zu ermöglichen, CO2-Emissionen zu reduzieren und den Weg für eine klimafreundliche Mobilität zu ebnen. Die einzigartige Solartechnologie wird für den Einsatz in weiteren Fahrzeugen wie Bussen, Anhängern, Lastwagen, Wohnmobilen, Zügen und Booten auch an andere Hersteller lizenziert. Mehr unter https://sonomotors.com/de. (25.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Motors-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Um einen möglichen Börsengang von Sono Motors gibt es bereits längerem Spekulationen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nun habe der Münchner E-Auto-Bauer seine Unterlagen für ein IPO an der NASDAQ eingereicht. Dabei könnte das Unternehmen auf eine Milliarden-Bewertung kommen, wenn auch bei weitem nicht in den Dimensionen von Rivian oder Polestar.Der von Sono Motors entwickelte Sion verfüge über Solar-Paneele auf den Türen, der Motorhaube und dem Dach, die das Auto im Schnitt pro Woche 112 Kilometer rein mit Sonnenenergie fahren lassen sollten. Laut eigenen Angaben habe das Unternehmen bereits 14.000 Anzahlungen für das Auto erhalten.