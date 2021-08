Börsenplätze Sonic Healthcare-Aktie:



Kurzprofil Sonic Healthcare Ltd.:



Sonic Healthcare Ltd. (ISIN: AU000000SHL7, WKN: 909081, Ticker-Symbol: SAB, Nasdaq OTC-Symbol: SKHCF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Hauptaktivitäten von Sonic Healthcare bestanden in der Bereitstellung von medizinischen Diagnostikdiensten und der Bereitstellung von Verwaltungsdiensten und -einrichtungen für Ärzte. Zu seinen Segmenten gehören Labor, Bildgebung und andere. (26.08.2021/ac/a/a)



Hinter dem Laborbetreiber und -dienstleister Sonic Healthcare liege ein wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2020/21. Im Berichtszeitraum bis Ende Juni habe der australische Konzern, allen voran wegen der Corona-Pandemie, ein klares Plus beim Umsatz, EBITDA und entsprechend auch beim Nettogewinn verbuchen können.Im gebrochenen Geschäftsjahr sei der Umsatz um 28 Prozent auf rund 8,75 Milliarden Australische Dollar (etwa 5,40 Milliarden Euro) gestiegen. Ein Viertel der Erlöse sei auf die USA, je 23 Prozent erwirtschaftete der Laborspezialist in Deutschland und Australien entfallen. Die drei Märkte stünden damit für gut 70 Prozent des Konzernumsatzes.Der Nettogewinn sei im Fiskaljahr um 149 Prozent auf 1,32 Milliarden Dollar (0,81 Milliarden Euro) regelrecht explodiert. Als Laborbetreiber und -dienstleister nehme Sonic Healthcare eine wichtige Rolle bei der Auswertung von Corona-Tests ein. Auch in absehbarer Zukunft würden die Australier mit "erheblichen laufenden Einnahmen" durch Covid-Tests rechnen.Nach Bekanntgabe der Zahlen am Montag sei die Aktie von Sonic Healthcare zunächst unter Druck geraten. Analysten hätten sich allerdings danach zu Wort gemeldet und reihenweise die Kursziele für den Wert angehoben. Die Aktie sollte in den kommenden Monaten ihren Aufwärtstrend fortsetzen und investierten Anlegern weiter Freude bereiten, seit Erstempfehlung des AKTIONÄR beträgt das Kursplus (inklusive Dividenden) inzwischen knapp 100 Prozent. Anleger sollen bei der Sonic Healthcare-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2021)