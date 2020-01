Börsenplätze Solutions 30-Aktie:



Kurzprofil Solutions 30 SE:



Das Ziel der Solutions 30 Group (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt Solutions 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist Solutions 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat Solutions 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (11.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013188844, WKN: A2AP0H, Ticker-Symbol: 30L2) unter die Lupe.Der Dienstleister für die Telekom-, IT-, Sicherheits- oder Energiebranche profitiere von zahlreichen Digitalisierungstrends und sei dabei noch günstig zu haben. Solutions 30 sei ein klarer Favorit für das Jahr 2020.Der luxemburgische Konzern sei direkt an wichtigen Zukunftstrends wie 5G, Data Center oder Elektromobilität beteiligt. Neue Wachstumsfelder dürften kein Problem werden.Gleichzeitig sei die Möglichkeit zur Expansion in weitere europäische Länder ein entscheidender Faktor. Positiv sei in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass Solutions 30 in einem sehr fragmentierten Markt tätig sei, große Kunden aber die Anzahl der in Anspruch genommenen Dienstleister möglichst klein halten wollten.Ein Outperformer sei die Solutions 30-Aktie 2019 trotz der rosigen Aussichten dennoch nicht gewesen, denn der Shortseller Muddy Waters habe Mitte 2019 die Kurse gedrückt. Mit unterschiedlichen Maßnahmen wie einem Wechsel der Prüfgesellschaft, einem Geschäftsbericht nach IFRS-Standard und transparenteren Strukturen habe das Management aber bereits gegengesteuert. Was bleibe sei die nach der Short-Attacke günstige Bewertung mit einem 20er-KGV von 22 und einem 20er-KUV von 1,3.Eine günstige Bewertung, starke Zahlen und ein Listing an der Euronext würden 2020 für eine Erholung des Aktienkurses sprechen. Im vergangenen halben Jahr habe sich bereits ein charttechnischer Aufwärtstrend ausgebildet, auf den Anleger weiter setzen könnten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link