Tradegate-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:

10,16 EUR -2,19% (07.11.2018, 14:42)



ISIN Solutions 30-Aktie:

FR0013379484



WKN Solutions 30-Aktie:

A2N8PV



Ticker-Symbol Solutions 30-Aktie:

30L3



Kurzprofil SOLUTIONS 30 SE:



Das Ziel der SOLUTIONS 30 Group (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3) ist es, die technologischen Veränderungen, die das tägliche Leben bestimmen, für jedermann zugänglich zu machen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen: gestern die Informationstechnologie, heute Internet, Breitband und Digitalisierung; morgen die Technologien, die die Welt in Echtzeit immer stärker vernetzen.



Mit einem europäischen Netzwerk aus Experten und Technikern übernimmt SOLUTIONS 30 jeden Tag 20.000 Einsätze Vor-Ort- oder im Fern-Support. In derzeit sechs europäischen Ländern ist SOLUTIONS 30 in sechs Schlüsselbereichen tätig. Seit 2003 hat SOLUTIONS 30 mehr als 10 Millionen Interventionen durchgeführt. (07.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Solutions 30-Aktienanalyse von Analyst Peter Thilo Hassler von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Solutions 30-Aktie (ISIN: FR0013379484, WKN: A2N8PV, Ticker-Symbol: 30L3).Die gestern nachbörslich veröffentlichten Umsatzzahlen für das dritte Quartal 2018 hätten erneut leicht über den bereits mehrfach angehobenen Analystenerwartungen gelegen: Konzernweit seien die Erlöse im dritten Quartal 2018 um 59,4% auf EUR 114,5 Mio. und damit erstmals über die Schwelle von EUR 100 Mio. gesteigert worden. Nach neun Monaten seien mit EUR 291,1 Mio. bereits die Erlöse des gesamten Geschäftsjahres 2017 um 6,1% übertroffen worden. Angaben gemäß habe das organische Wachstum ohne Einbeziehung von Übernahmen bei +17,6% gelegen, angetrieben vor allem durch den beschleunigten Ausbau der Breitband-Internet-Infrastruktur (Glasfaser) und der weiteren Umsetzung des "Linky-Projekts" (Smart-Metering). Infolge des angekündigten Einstiegs in neue Geschäftsfelder wie die Wartung von E-Auto-Ladestationen sowie einer weiteren regionalen Expansion etwa nach Polen bestätige der Analyst sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 14,60 (bereinigt um den Aktiensplit 4:1).Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions 30-Aktie (+52,3% vs. DAX -1,4%, jeweils LTM) und einer von ihm in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 43,1% bestätigt Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze Solutions 30-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Solutions 30-Aktie:10,30 EUR +3,00% (07.11.2018, 14:14)