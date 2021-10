Unternehmensnachrichten:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) habe für das 3. Quartal einen Umsatz von 1,90 Mrd. Euro gemeldet, ein Plus von 20% gegenüber dem Vorjahr und mehr als die erwarteten 1,82 Mrd. Euro. Das EBIT sei im Jahresvergleich um 21% auf 229 Mio. Euro (Erwartung: 207,1 Mio. Euro) gestiegen, während der Nettogewinn um 27% auf 143,8 Mio. Euro (Erwartung: 128,9 Mio. Euro) zugelegt habe. PUMA habe seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr von 400 bis 500 Mio. Euro auf 450 bi 500 Mio. Euro reduziert. Der Umsatz für das Gesamtjahr werde bei konstanten Wechselkursen voraussichtlich um 25% steigen, statt wie bisher um 20%.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht, um den steigenden Preisen für seine Produkte Rechnung zu tragen. Das deutsche Chemieunternehmen erwarte, dass das bereinigte EBIT im Jahr 2021 8 Mrd. Euro erreichen werde, gegenüber der vorherigen Prognose von 7,5 Mrd. Euro. Das Ergebnis für das dritte Quartal habe mit einem Umsatz von 19,67 Mrd. Euro (Erwartung: 17,83 Mrd. Euro) die Schätzungen der Analysten übertroffen. Das bereinigte EBIT habe 1,87 Mrd. Euro (Erwartung: 1,82 Mrd. Euro) und der Nettogewinn 1,25 Mrd. Euro erreicht, verglichen mit dem Nettoverlust von 127 Mio. Euro in Q3 2020.



Die Deutsche Bank (DBK.DE) habe für das dritte Quartal Nettoerträge in Höhe von 6,04 Mrd. Euro (Erwartung: 5,79 Mrd. Euro) gemeldet, wobei die Erträge im Investment Banking 2,23 Mrd. Euro (Erwartung: 2,02 Mrd. Euro) erreicht hätten. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 6,6% auf 194 Mio. Euro gestiegen, während der Gewinn vor Steuern 554 Mio. Euro erreicht habe (Erwartung: 484,9 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss habe sich auf 2,77 Mrd. Euro (Erwartung: 2,60 Mrd. Euro) belaufen. Die Deutsche Bank erwarte, dass der Konzernumsatz im Jahr 2022 mindestens 25 Mrd. Euro erreichen werde.



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) werde die Deutsche Wohnen (DWNI.DE) mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 im DAX ersetzen. Die Entscheidung sei eine Folge der Übernahme der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) durch Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF). (27.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch nach einer schwachen Performance der Aktien während der asiatischen Sitzung schwächer, so die Experten von XTB.Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) und der russische RTS(ISIN: RU000A0JPEB3, WKN: A0YLBP) sind die größten Nachzügler und notieren mehr als 1% niedriger. Kein einziger Blue-Chip-Index in Europa notiert heute höher. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) kann als Outperformer angesehen werden, da er "nur" um 0,2% nachgibt.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die Aufwärtsbewegung an der Widerstandszone gestoppt, die durch das 78,6%-Retracement der im August begonnenen Abwärtsbewegung markiert werde. Für den Fall, dass sich der laufende Pullback vertiefen sollte, wäre die erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 15.550 Punkten zu finden. In diesem Bereich würden sich das 61,8%-Retracement der oben erwähnten Abwärtsbewegung sowie das 23,6%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses und die Untergrenze der lokalen Marktgeometrie befinden. Die nächsten Unterstützungen seien ebenfalls durch die Retracements der beiden Bewegungen im Bereich von 15.400 Punkten und 15.270 Punkten gekennzeichnet.