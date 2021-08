Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

246,80 EUR -2,33% (04.08.2021, 17:23)



Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

293,19 USD -2,21% (04.08.2021, 17:11)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Deutschland:

2ED



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Nasdaq:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die weltweite Nummer 1 unter den Wechselrichterherstellern, SolarEdge, habe überraschend gute Zahlen vorgelegt. Details aus dem Conference Call seien nicht nur für Solaredge selbst interessant.CEO Zvi Lando sei "sehr glücklich" über den Verlauf und sehe anhaltend "starke Nachfrage". Man navigiere sich erfolgreich durch die Lieferkettenproblematiken. Daher sei es auch gelungen, den Nettogewinn um 50 Prozent auf 45 Millionen Dollar zu steigern."Besonders" stark sei man in Europa gewachsen und hier insbesondere in den Niederlanden, Italien und Polen, was auch für gute Zahlen am 12. August seitens SMA Solar sprechen könnte, wenngleich SMA mehr Stärke im Großanlagen-Geschäft und SolarEdge mehr im Privatkunden-Business habe.Spannend im Hinblick auch auf den Depot-2030-Titel Samsung SDI. Die Südkoreaner würden rund 1GW Zellen an SolarEdge liefern, die dort zu rund 100.000 Speicher-Batterien verpackt würden.SolarEdge (+500 Prozent seit Erstkauf 2019), Samsung SDI, Lynas und SMA Solar seien Teil des Depot 2030 (rund 100 Prozent Plus in 2020) des "Aktionär" Hot Stock Report, so Florian Söllner. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link