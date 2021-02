Börsenplätze SolarEdge-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

266,65 EUR -2,42% (17.02.2021, 15:43)



Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

331,35 USD +0,14% (16.02.2021, 22:00)



ISIN SolarEdge-Aktie:

US83417M1045



WKN SolarEdge-Aktie:

A14QVM



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Deutschland:

2ED



Ticker Symbol SolarEdge-Aktie Nasdaq:

SEDG



Kurzprofil SolarEdge Technologies Corp.:



SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (17.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Corp. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Der Solarboom an der Börse gehe weiter. Die SolarEdge-Aktie notiere vor US-Börsenstart am Mittwoch wieder einmal deutlich im Plus. Grund dafür seien hervorragende Zahlen und ein starker Ausblick des Konzerns, welche die weltweit hohe Nachfrage nach Solarlösungen untermauern würden.Im Vergleich zum sehr starken Vorjahresquartal sei der Umsatz bei SolarEdge in Q4 zwar um 14 Prozent auf 358 Mio. Dollar gesunken. Auch das EPS habe mit 98 Cent deutlich unter dem Vorjahresniveau von 1,65 Dollar gelegen. Beide Werte hätten aber über den Analystenerwartungen gelegen, vor allem beim Gewinn seien die erwarteten 86 Cent klar übertroffen worden.Wichtig sei zudem, dass SolarEdge auch mit dem Ausblick über den Erwartungen gelegen habe. SolarEdge stelle nun Umsätze von 385 bis 405 Mio. Dollar in Aussicht. Gerechnet worden sei lediglich mit 378 Mio. Dollar.Vor allem die starke Prognose dürfte bei den Anlegern gut ankommen. Die SolarEdge-Aktie nehme wieder Fahrt auf und dürfte ihre Rally aus dem vergangenen Jahr fortsetzen. Seit der Empfehlung im AKTIONÄR in Ausgabe 21/20 habe der Titel bereits 150 Prozent zugelegt.Anleger sollten die Gewinne bei der SolarEdge-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link